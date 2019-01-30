RTÜK'ten Halk TV ve FOX TV'ye Ceza!

RTÜK, Halk TV'de yayımlanan Halk Arenası ve FOX TV'de Fatih Portakal'ın sunduğu FOX Ana Haber'e ceza vermişti. Kurum bu cezaları onaylayarak yayın saatlerinde yerine yayınlanacak programları seçti.

BELGESEL YAYINLAYACAKLAR

Halk TV ve FOX TV'ye verilen cezalar nedeniyle her iki kanalda programların yayın saatinde belgesel yayınlanacak. Halk TV'de 1-8-15 Şubat tarihlerinde Yılmaz Özdil'in katıldığı Halk Arenası programı nedeniyle verilen 3 program durdurma ve 22 Şubat-22 Mart arasında ise Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın katıldığı programlar nedeniyle verilen 5 program olmak üzere toplam 8 durdurma kararı uygulanacak. 4-5-6 Şubat tarihlerinde de Fatih Portakal ana habere verilen yayın durdurma nedeniyle yayın yapamayacak.