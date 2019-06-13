RTÜK'ten eşcinsel ilişkilere yer veren diziye ceza
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca, eşcinsel ilişkilerin yer aldığı Jane The Virgin dizisi nedeniyle Fox Life kanalına en yüksek orandan idari para ve program durdurma cezası verildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), eşcinsel ilişkilerin yer aldığı "Jane The Virgin" dizisi nedeniyle Fox Life kanalına en yüksek orandan idari para ve program durdurma cezası verildi. RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurulun son toplantısında, Jane The Virgin dizisi "milli ve manevi değerleri hiçe sayması, çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki etmesi" nedeniyle ele alındı.
RTÜK HAREKETE GEÇTİ
Eş cinsel ilişkilerin ekranlarda görülme sıklığı arttıkça çocuk ve gençlerin bu ilişkileri normalleştirmesine, duyarsızlaşmalarına ve toplumun ahlaki değerlerinin yozlaştığına kanaat getiren Üst Kurul, Fox Life kanalına en yüksek orandan idari para cezası ve program durdurma cezası kesti.
İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ
Öte yandan RTÜK, sağlık beyanıyla cinsel performans artırıcı ürün tanıtımı ve satışı yapan Mega Suare kanalına, vatandaşları yanılttığı gerekçesiyle idari para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi uyguladı. Ayrıca sahte bitkisel ürünler satan One Bal TV, Farklı TV, World Beauty Channel, Maksim TV, Mega Müzik, Hazan TV ve Berat TV'ye de idari para cezaları verildi.
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VAY BE KAFA KESEN DİZİLERE İNSANLARIN SİNEK ÖLDÜRÜR GİBİ BİRLERİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ DİZİLERE CEZA YOK AMA İKİ İNSANIN BİRBİLERİNİ SEVMESİNE CEZA ÖYLEMİ???????? SADECE YAZIKLAR OLSUN DİYORUM. İKİ YETİŞKİN KADIN YADA ERKEĞİN BİRBİRLERİNİ SEVMESİ SUÇ OLAMAZ EŞCİNSELLERDE İNSANDIR ONLARINDA HAKLARI VAR BUNU KABUL EDECEKSİNİZ ZORLA YADA GÜZELLİKLE. EĞER BURASI ÖZGÜR VE ADİL TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSE DEVLET EŞCİNSELLERŞN HAKLARINI ÖZGÜRLÜKLERİNİ KORUYAN YASALAR ÇIKARMALI.Cevap Yaz 2 13 Yayından KaldırYAŞASIN CEHENNEM: Sen öyle düşünüyorsan o yolun yolcuları gibisin demek. . . Aranızda ne haltlar yiyiyorsanız da bunu insanların gözüne sokmaya gerek var mı. . . Özgürlük denen şey sadece sizin gibilere mi lazım . . Bu ülke sizin gibileri kaldıramaz. Holandada her şeyserbet. Zaten onlara özeniyorsunuz . . . Sizide aralarına alırlar4 1 Yayından Kaldır
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AAA rtük ceza kesiyor. Binlerce şikayet alan filmlerin hiçbiri durdurulmuyor. Örneğin Çukur dizisi. . . Bunu rtük ün kendi sitesinde de bulabilirsiniz. Kaç şikayet gitmeli ki filmler yayından kaldırılsın.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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TÜRKİYE ZATEN REZİL BİR ÜLKE DÜNYADAN SOYUTLANMIŞ YAŞIYOR YAŞIYORSUNUZ BARBARLARCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Bence de çok iyi karar bunu seyreden tarikat şeyhleri aynı şeyi yapma kalkıyorlarCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır