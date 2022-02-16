Ayşenur Arslan'ın tepki çeken sözlerinin faturası kesildi! Halk TV'ye ceza yağdı - Haberler
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Ayşenur Arslan'ın tepki çeken sözlerinin faturası kesildi! Halk TV'ye ceza yağdı

Haberler.com, Tuna Yüksel - Güncel
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RTÜK, Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV'ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi.

Gazeteci Ayşenur Arslan canlı yayında, terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı illegal ve suikastçı bir örgüt olarak tanımlamış; "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" açıklamasında bulunmuştu.

Tepki çeken sözlerin ardından harekete geçen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri nedeniyle başlattığı incelemede kararını verdi.

"KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI"

Alınan kararı Twitter hesabından duyuran Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi İlhan Taşcı, paylaşımında "RTÜK, Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV'ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Karar oy çokluğuyla alındı" sözlerine yer verdi.

RTÜK, Ayşenur Arslan ile ilgili kararını verdi! Halk TV'ye 5 kez program durdurma cezası

Tuna Yüksel
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Ayşenur Arslan, RTÜK Ceza, Halk Tv, Güncel, Haberler

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