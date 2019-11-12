'Romantizma' izleyiciyle buluşacak
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'Romantizma' izleyiciyle buluşacak

Janset Paçal ve Gökçe Özyol'un rol aldığı sezonun iddialı oyunları arasında bulunan 'Romantizma', yarın saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.

12.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:48
'Romantizma' izleyiciyle buluşacak

Paçal ve 'un rol aldığı sezonun iddialı oyunları arasında bulunan 'Romantizma', yarın saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.

Murat Dişli, Alper Atalan, Zeki Enes Akkan'ın kaleme aldığı, Oktay Şenol'un yönettiği Janset ve Gökçe Özyol'un birlikte oynadığı 2 perdelik komedi;  yıllar sonra yapmak istedikleri düğün hazırlıkları ile ortaya çıkan bir evlilik hastalığını sahneye taşıyor.


Kaynak: DHA
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