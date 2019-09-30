Romalı mühendisler 1800 yıl önce depremin etkisini azaltmak için kemerli yapılar inşa etmiş

30.09.2019 21:46

Başta dil olmak üzere birçok alanda, Roma kültüründen etkilenilerek günümüz uygarlığının temellerinin oluşturulduğu da varsayılmaktadır. Ortaya çıkan yeni bulgular da bu varsayımı güçlendiriyor.

Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan Hierapolis Antik Kenti'nde İtalya'nın Lecce kentindeki Del Salento Üniversitesi tarafından 1957 yılından bu yana kazı çalışmaları devam ediyor.

DEPREMİN ETKİSİNİ AZALTMAK İÇİN KEMERLİ YAPILAR İNŞA ETTİLER

Kutsal çeşmede yapılan kazı çalışmalarında, 1800 yıl önce dönemin mühendislerinin, depremden korunmak ve etkisini azaltmak için yapılarda mimarı teknikler kullanarak kemerler yaptıkları belirlendi.

"GÜNÜMÜZE DEK AYAKTA KALMIŞ"

Hierapolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Grazia Semeraro, dönemin Romalı mühendislerinin kutsal alanda fay hatları üzerindeki yapıları depremden korumak için kemerler yaptıklarını belirterek, "Kutsal çeşme alanındaki kazı çalışmalarını sürdürüyoruz. Gün yüzüne çıkardığımız taşları, tek tek restore edip yerlerine koyuyoruz. 1800 yıl önce Romalı mühendisler, fay hattı üzerine yaptıkları yapıları depremden korumak için kendi tekniklerine göre depremin etkisini azaltmak kemerli şekilde inşa etmişler. Bu nedenle bazı bölümler günümüze dek ayakta kalmış" dedi.