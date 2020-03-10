Roma'da halk süpermarketlere akın etti
İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin ülkede bazı bölgelere uygulanan karantina şartlarının bütün ülke geneline uygulanacağı açıklamasının ardından başkent Roma'da halk, panik halinde geceleri de açık olan süpermarketlere akın ederek, market alışverişi yaptı.
10.03.2020 03:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 03:37
İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin ülkede bazı bölgelere uygulanan karantina şartlarının bütün ülke geneline uygulanacağı açıklamasının ardından başkent Roma'da halk, panik halinde geceleri de açık olan süpermarketlere akın ederek, market alışverişi yaptı. Bazı müşterilerin endişeli ve gergin oldukları görüldü.
Kaynak: AA