Rolü için 20 kilo veren Murat Cemcir, son hali ile şaşırttı

Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve Kardeş Payı gibi başarılı yapımlarda Ahmet Kural'la başrolü paylaşan Murta Cemcir yeni filmi için 20 kilo verdi.

KILIKTAN KILIĞA GİRİYOR

Ahlat Ağacı filmindeki performansıyla büyük beğeni toplayan ve Cannes Film Festivali'nde ayakta alkışlanan sevilen oyuncu Murat Cemcir, rolü için kılıktan kılığa giriyor.

20 KİLO VERDİ

Ahmet Kural ile oynayacağı Baba Parası filmine hazırlanan Cemcir, hayranlarının karşısına bambaşka biri olarak çıktı. Geçtiğimiz günlerde film için Ahmet Kural kilo almış halde görüntülenmişti. Cemcir Kural'ın tam aksine 20 kilo vererek tanınmaz hale geldi.

PROJELER BİTTİKTEN SONRA TATİLE ÇIKACAK

Rolü için tam 20 kilo veren Murat Cemcir son hali ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Kick boks eğitimi alarak form tuttuğunu anlatan Murat Cemcir, tatil planıyla ilgili sorulara da "Necati Kocabay'la birlikte yapımcı olarak iki film birden çekiyoruz, projeler tamamlandıktan sonra ekipçe tatile çıkacağız" dedi.

SON HALİNE BEĞENİ YAĞDI

Verdiği 20 kilonun ardından son halini instagram hesabından paylaşan Murat Cemcir'e beğeni ve yorum yağdı.