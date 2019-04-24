Rol gereği Tecavüze Uğrayan Oyuncu Kübra Kılınçkaya'dan Açıklama: Rüyalarıma Girdi

10 Mayıs'da vizyona girecek olan 'Kulyas Lanetin Bedeli' isimli korku tarzındaki sinema filminde rol alan Kübra Kılınçkaya, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Oyuncu, film çekimleri sırasında ve sonrasında psikolojik durumunu toparlamakta zorlandığını söyledi.

"TECAVÜZ SAHNESİNDE GERİLSEK DE İŞİMİZİ YAPTIK"

Kübra Kılınçkaya, filmin cin filmi olması sebebiyle sorunlar yaşadıklarını ve bu tarz olayların normal olmayacağını belirtti ve ekledi: "Her şey aslında yönetmenimiz Yunus Şevik'in 'gerçekçi ve doğru bir sahne istiyorum' demesiyle başladı. Tecavüz sahnesindeki partnerim Onur Serimer ve ben, yönetmenimizin bu sözü üzerine gerilsek de konsantre olup role girip işimizi yaptık.

"AŞAĞILANMIŞ HİSSETTİM"

Çekimler sırasında bu duyguyu gerçekten yaşadığımı hissettim. Bu bende aşağılanmış hissini uyandırdı. Hiçbir şey yokken ağlama krizlerine girmeye başladım.

"ÇEKİMLERDEN SONRA RÜYALARIMA GİRDİ"

Çekimler bittikten sonra rüyalarıma girdi, gece uykusuzlukları baş gösterdi. Kendi kendimi tedavi etmenin yolunu buldum, bunun benim işim olduğunu sadece senaryo olduğunu kendime telkin yoluyla işledim ve kurtuldum."