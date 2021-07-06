RoboCop: Rogue City Resmi Olarak Duyuruldu
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RoboCop: Rogue City Resmi Olarak Duyuruldu

RoboCop: Rogue City Resmi Olarak Duyuruldu
Turkmmo - Haberler | Gamegar

NACON, RoboCop: Rogue City adlı yeni bir RoboCop oyununu duyurdu.

NACON, RoboCop: Rogue City adlı yeni bir RoboCop oyununu duyurdu. Bu duyuruyu kutlamak için yayıncı, aşağıda bulabileceğiniz bir tanıtım fragmanı yayınladı.

RoboCop Rogue City

Bu oyunda yarı adam, yarı makine, tamamen polis olan ikonik kahraman olarak oynayacaksınız. Bu nedenle, oyuncular Old Detroit'in tehlikeli, suç dolu sokaklarına adalet getirmeye çalışacaklar.

NACON ve Teyon, serinin DNA'sına sadık otantik bir RoboCop oyun deneyimi geliştirmek için MGM ile birlikte çalışacak ve oyuncuları RoboCop'tan başkası olarak oynamalarını sağlayan orijinal bir hikayeye kaptıracak.

Oyun şu anda 2023 yılında konsollar ve PC için piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Oyunun çıkış tarihi daha ön bir plana alınma durumu yok ancak umarım bir gecikme durumuz yaşanmaz.

RoboCop: Rogue City Steam sayfasında yazana göre:

"Efsanevi yarı insan yarı makine ve tümüyle polis kahraman olarak Eski Detroit'in suçun kol gezdiği tehlikeli sokaklarına adalet getir. Bu yepyeni birinci şahıs nişancı oyununda, Auto-9 tabancan, fabrika yapımı olağanüstü gücün, uzun yıllar polislik deneyimin ve elinin altındaki çeşitli araçlar ile, çok sevdiğin, yuvam dediğin bu şehri yok etmeye çalışanlara karşı mücadele et. Yasaları ve polis yönetmeliklerini kendine göre uygulama hakkın var, ama hikaye ilerlerikçe tedbirli olman da şart, zira açgözlülük ve yozlaşma sınır tanımıyor.

Kaynak: Turkmmo

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