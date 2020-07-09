Robocop konusu nedir? Robocop oyuncuları ve Robocop özeti!
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Robocop konusu nedir? Robocop oyuncuları ve Robocop özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Robocop filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Robocop konusu, özeti ve Robocop oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Robocop filminin detayları…

Robocop konusu nedir? Robocop oyuncuları ve Robocop özeti!
09.07.2020 09:19 | Son Güncelleme: 09.07.2020 09:28

İzleyenleri ekrana bağlayan Robocop filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Robocop filmini izleyecek olanların merak ettiği Robocop konusu nedir, Robocop oyuncuları kimler ve Robocop özeti gibi konuları inceliyoruz.

ROBOCOP KONUSU NEDİR?

Yıl 2028'dir ve robot teknolojisinde dünya lideri OmniCorp, şirkete milyarlar akıtmak için altın bir fırsat görür. Detroit'teki suç dalgasının önüne geçmeye çalışan polis Alex Murphy ağır yaralanınca, OmniCorp kısmen insan, kısmen robot bir polis memuru yaratma şansını yakalar. OmniCorp her şehirde bir RoboCop hayal etmektedir ve programın başarılı olması için engel tanımayacaktır. Fakat o makinenin içinde hâlâ adalet için savaşan bir insan vardır.

Robocop konusu nedir? Robocop oyuncuları ve Robocop özeti!

ROBOCOP OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: José Padilha

Oyuncular: Joel Kinnaman, Gary Oldman, Samuel L. Jackson, Jay Baruchel, Marianne Jean-Baptiste

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2014 (118 dk)

Vizyon Tarihi: 14 Şubat 2014 Cuma

Senaryo: Michael Miner, Edward Neumeier

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