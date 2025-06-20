Roblox ne zaman açılacak, tekrar açılacak mı? 21 Haziran 2025 Roblox erişim engelinde SON DURUM!

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Popüler oyun platformu Roblox, 21 Haziran 2025 tarihinde erişim engeliyle karşı karşıya kaldı. Oyuncular ve aileler, platformun ne zaman tekrar erişime açılacağını merak ediyor. Bu durum, Roblox'un global kullanıcı kitlesini etkiliyor.

Roblox tekrar açılacak mı? Yetkililerden gelen son açıklamalar, platformun Türkiye'de tekrar erişime açılabileceğine işaret ediyor. Roblox ne zaman açılacak sorusuna verilen yanıtlarda, zararlı içeriklerin kaldırılması ve denetimlerin sıkılaştırılması koşuluyla yasağın kaldırılabileceği belirtiliyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak, tekrar açılacak mı? 21 Haziran 2025 Roblox erişim engelinde SON DURUM!

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Roblox erişim engeli, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla uygulanmış ve platformun çocuk kullanıcılar için zararlı içerikler barındırdığı gerekçesiyle kapatılmıştı.

ROBLOX TEKRAR AÇILACAK MI?

Roblox açılacak mı 2025? Sorusuna doğrudan bir tarih verilmiş değil. Ancak Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nisan 2025'te yaptığı açıklamada, platformda tespit edilen sakıncalı içeriklerin kaldırılması hâlinde erişim engelinin yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti. Roblox yetkilileri ise Türkiye'de ofis açmayı ve yasal düzenlemelere uymayı planladıklarını belirtti.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Kullanıcılar, Roblox açıldı mı, ne zaman açılır, neden kapandı gibi sorularla interneti tarıyor. Ancak şu anda resmi makamlar tarafından herhangi bir yeni tarih verilmiş değil. Açılma kararı alındığında BTK ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyuru yapılması bekleniyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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