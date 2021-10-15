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Robert Pattinson müslüman mı? Robert Pattinson kimdir? Robbert Pattinson filmleri!

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Robert Pattinson müslüman mı? Robert Pattinson kimdir? Robbert Pattinson filmleri!

Twilight serisiyle önemli bir üne kavuşan Robert Pattinson, sonrasında birbirinden önemli sanat filmleri de olmak üzere pek çok yapımda yer aldı. Son olarak The Batman filminin çekimlerinde başrol olarak yer alan aktör hakkında Robert Pattinson müslüman mı? Robert Pattinson kimdir, filmleri nelerdir? sorularının yanıtları araştırılmakta.

Robert Pattinson müslüman mı? Robert Pattinson kimdir, filmleri nelerdir? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Twilight'ın yakışıklı vampiri Edward olarak tanınan, daha öncesinde ise Harry Potter serisinde de yer alan başarılı isim hakkında merak edilen konuların yanıtlarını sizler için derledik.

Robert Thomas Pattinson, 13 Mayıs 1986 tarihinde, Londra, İngiltere'de dünyaya geldi. Annesi Clare modellik ajansında çalışıyor, babası Richard Pattinson ise araba ihtal ediyordu. Pattinson, ilk oyunculuk deneyimini, 2004 yılında Ring of the Nibelungs'daki yardımcı oyuncu rolü ile yaşadı.

Hem büyük bütçeli hem de bağımsız filmlerde çok yönlü rolleriyle tanınan Pattinson, dünyanın en çok para kazanan oyuncuları arasında gösterildi. Time dergisi onu dünyadaki en etkili 100 kişiden biri olarak adlandırdı ve Forbes Celebrity 100 listesinde yer aldı.

Bu iddia 2018 yılından beri gündeme ara ara gelmektedir. Başarılı aktörün New York Times'a verdiği bir demeçte müslüman olduğunu söylediği iddia edilmektedir. Ancak, New York Times'da böyle bir röportaj bulunmamaktadır. Robert Pattinson'ın müslüman olduğuna dair başka bir açıklaması da medyada yer almıyor.

Yıl Ad Orijinal ad Rol Notlar
2004 Gurur Dünyası Vanity FairYetişkin Rawdy Crawley Sahneler sinema versiyonundan çıkarıldı, sadece DVD'de yayınlandı.
Kılıcın Gücü Yüzüğün Laneti Ring of the NibelungsGiselher TV filmi
2005 Harry Potter ve Ateş Kadehi Harry Potter and the Goblet of Fire Cedric Diggory
2006 Paranoya The Haunted AirmanToby Jugg TV filmi
2007 The Bad Mother's Handbook Daniel Gale TV filmi
Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı Harry Potter and the Order of the PhoenixCedric Diggory Cameo
2008 How to Be Art
Alacakaranlık Twilight Edward Cullen
2009 Little Ashes Salvador Dalí
Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay The Twilight Saga: New MoonEdward Cullen
2010 Beni Unutma Remember MeTyler Hawkins Ayrıca yönetici yapımcı
Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma The Twilight Saga: EclipseEdward Cullen
Love & Distrust Richard
2011 Aşkın Büyüsü Water for ElephantsJacob Jankowski
Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1 The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1Edward Cullen
2012 Aşkım Benim Bel AmiGeorges Duroy
Cosmopolis Eric Packer
Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2Edward Cullen
2014 Takip The RoverReynolds
Yıldız Haritası Maps to the StarsJerome Fontana
2015 Çöl Kraliçesi Queen of the Desert T. E. Lawrence
Life Dennis Stock
Bir Liderin Çocukluğu The Childhood of a LeaderLider Charles Marker
2016 Kayıp Şehir Z The Lost City of ZHenry Costin
2017 Soygun Good TimeConstantine "Connie" Nikas
Fear & ShameKendisi Kısa film; ayrıca senarist
2018 Damsel Samuel Alabaster
2018 High Life Monte
2019 The Lighthouse Ephraim Winslow/ Thomas Howard
2019 The King Döfen
2019 Barbarları Beklerken Waiting for the BarbariansMemur Mandel
2020 Tenet Neil
2020 The Devil All the Time Preston Teagardin
2022 The Batman Bruce Wayne/ Batman Yapım sonrası

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Haber: Robert Pattinson müslüman mı? Robert Pattinson kimdir? Robbert Pattinson filmleri! - Haberler
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