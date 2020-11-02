Robert Fisk: Orta Doğu uzmanı, deneyimli gazeteci hayatını kaybetti
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BBC

Robert Fisk: Orta Doğu uzmanı, deneyimli gazeteci hayatını kaybetti

02.11.2020 03:02 | Son Güncelleme: 02.11.2020 03:06
Robert Fisk: Orta Doğu uzmanı, deneyimli gazeteci hayatını kaybetti

Orta Doğu uzmanı, deneyimli gazeteci Robert Fisk, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu 74 yaşında hayatını kaybetti.

Orta Doğu uzmanı, deneyimli gazeteci Robert Fisk, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu 74 yaşında hayatını kaybetti.

Irish Times gazetesinde yer alan haberde, Fisk'in Cuma günü felç şüphesiyle kaldırıldığı hastanede Cumartesi hayatını kaybettiği bildirildi.

New York Times gazetesi tarafından 2005 yılında "Britanya'nın muhtemelen en meşhur dış haberler muhabiri" olarak tanımlanan Fisk, The Independent için yazmaya devam ediyordu.

Kariyeri boyunca çok sayıda ödüle layık görülen Fisk, gazeteciliğe Sunday Express'te başladı. 1972 ile 1975 yılları arasında The Times'ın Belfast muhabirliğini yaptı.

Daha sonra Beyrut'a taşındı ve Orta Doğu hakkında haberler yapmaya başladı.

Fisk, aralarında Lübnan iç savaşı, İran Devrimi, İran-Irak Savaşı, Afganistan'ın Sovyetler Birliği tarafından işgali, Saddam Hüseyin'in Kuveyt işgali ve Suriye iç savaşının da olduğu çok sayıda kritik olayı yerinde takip etti.

Çok iyi derecede Arapça konuşan deneyimli gazeteci, El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin ile mülakat yapan az sayıdaki Batılı gazeteciden biri oldu.

Fisk'in yazdığı kitaplardan Büyük Medeniyet Savaşı - Ortadoğu'nun Fethi, Cezayir Yazıları 1992-2013, Mısır Yazıları ve İsrail Yazıları Türkçe'ye de tercüme edildi.

BBC

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