Robert de Niro ve Al Pachino'yu bir araya getiren 'Irishman' filmi eleştirmenlerden tam not aldı

Robert de Niro ve Al Pachino'yu bir araya getiren 'Irishman' filmi eleştirmenlerden tam not aldı

Oscar ödüllü efsane yönetmen Martin Scorsese'nin Netflix için Robert De Niro ve Al Pacino'yu bir araya getiren gangster filmi 'Irishman' (İrlandalı Adam) eleştirmenlerden tam not aldı.

27.09.2019 23:15
Robert de Niro ve Al Pachino'yu bir araya getiren 'Irishman' filmi eleştirmenlerden tam not aldı

Oscar ödüllü efsane yönetmen Martin Scorsese'nin Netflix için Robert de Niro ve Al Pacino'yu bir araya getiren gangster filmi 'Irishman' (İrlandalı Adam) eleştirmenlerden tam not aldı.


Uzun süren yapımı ve yaklaşık 160 milyon dolar ile Scorsese'nin bugüne kadar ki en pahalı filmi olması ile çok konuşulan Irishman, 2019 New York Film Festivali'nde eleştirmenler ve sinema endüstrisinden oluşan bir izleyici grubuna gösterildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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