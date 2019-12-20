Kestikleri ağacın altında kalan çift hayatını kaybetti
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Kestikleri ağacın altında kalan çift hayatını kaybetti

Rize'de kestikleri ağaç üstlerine devrilen çift hayatını kaybetti.

20.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:35

Rize'de kestikleri ağacın üzerilerine devrilmesi sonucu Hayriye ve Necati Yılmaz hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Çamlıhemşin ilçesi Şenyuva köyünde meydana geldi. Komşuların ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yılmaz çiftinin cansız bedenleri otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kestikleri ağacın altında kalan çift hayatını kaybetti
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