RİZE Dükkanını heyelanda kaymasın diye halatla bağladı
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RİZE Dükkanını heyelanda kaymasın diye halatla bağladı

Dükkanını heyelanda kaymasın diye halatla bağladıRize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde bakkal işletmecisi Oktay Özdemir, heyelanda yıkılmaması için dükkanını halatla cami kolonuna bağladı.

30.08.2020 17:51 | Son Güncelleme: 30.08.2020 17:55

Dükkanını heyelanda kaymasın diye halatla bağladı

Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde bakkal işletmecisi Oktay Özdemir, heyelanda yıkılmaması için dükkanını halatla cami kolonuna bağladı.

Büyükköy beldesinde bakkal işletmecisi Oktay Özdemir'in işyerinin altında heyelan meydana geldi. Özdemir, heyelanda yıkılmaması için dükkanını halatla cami kolonuna bağladı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dükkanı camiye iple bağladığı anlar

Haber: Arzu ERBAŞ RİZE-DHA

RİZE Dükkanını heyelanda kaymasın diye halatla bağladı

Kaynak: DHA

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