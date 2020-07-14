Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı
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Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı

Rize'nin Çayeli ilçesi Medenli beldesinde Mehmet Bostancı adlı vatandaş evinin önünde sel sularına kapıldığı anlar eşi tarafından saniye saniye kaydedildi. Talihsiz adam, son anda kurtulduğu afet sırasında büyük korku yaşadığını anlattı.

14.07.2020 00:48 | Son Güncelleme: 14.07.2020 01:02

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel baskınlarına neden oldu. Çayeli Maden köyünde Mehmet Bostancı adlı kişi, evinin önünde sel sularına kapıldı. O anlar talihsiz adamın eşi tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Talihsiz adam son anda mezarlıkların olduğu bölgeye kendini attığını söyledi.

Madenli beldesinde yaşayan Mehmet Bostancı, evinin önünde sele kapılmaktan son anda kurtuldu Eşi Nezahat Bostancı'nın, olay anını cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştığı Bostancı, AA muhabirine, son anda kurtulduğunu anlattı.

"BENİM ÖLDÜĞÜMÜ SANDILAR"

Ani bir karar verdiğini belirten Bostancı, şunları kaydetti: "Cenab-ı Allah'ın yardımıyla kendimi evin mezarlık tarafına attım. Evdekiler bana bağırıyor 'Mehmet gitti' diye. Benim öldüğümü sandılar. Ben de evin yıkılacağını sanarak evdekilere 'Dışarı çıkın' diye bağırdım. 85 yaşındaki annem evdeydi. Annemi taşıyabilecek durumda olsam evden çıkarırdım. Allah hepimizin yardımcısı olsun."

BAKAN SOYLU, RİZE'YE GİTTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bölgeye gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Rize'ye giden Soylu ve Yazıcı, incelemelerde bulunacak.

Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı

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