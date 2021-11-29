Rize'de üniversite öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı - Haberler
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Rize'de üniversite öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Rize'de üniversite öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı

Rize'nin İslamlaşa mahallesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen arka kısmındaki Kredi ve Yurt Kurumlarına bağlı öğrenci yurdunun çatısında akşam saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

RİZE (İHA) - Rize'nin İslamlaşa mahallesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin hemen arka kısmındaki Kredi ve Yurt Kurumlarına bağlı öğrenci yurdunun çatısında akşam saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

Çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, öğrenciler ise tahliye ediliyor. - RİZE

Rize'de üniversite öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı

Rize'de üniversite öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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