Rize'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Rize'de bir kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülbahar Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde, 53 AU 106 plakalı kamyoneti yol kenarına park ederek araçtan inen Ayhan U'ya, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan Ayhan U, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.