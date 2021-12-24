KOCAELİ (İHA) - Rize'de seyir halindeki tır buzlanma nedeniyle yoldan çıktı

RİZE - Rize'de seyir halindeki tır buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybederek yoldan çıktı.

Kaza merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde gece meydana geldi. Alınan bilgiye göre, soğuk hava nedeniyle yolda oluşan buzlanma birçok kazaya davetiye çıkardı. Rize'den Kocaeli istikametine doğru giden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 41 ADV 653 plakalı tır da buzlanmadan etkilenerek kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkarak yol kenarındaki demirlere çarptıktan sonra askıda kalan tır saatlerce kurtarılmayı beklerken, öğle vaktinde olay yerine gelen yardım ekiplerinin uzun çabasıyla önce tıra bağlı boş tanker çıkarıldı. Ardından tıra bağlanan vinçin çelik halatları kullanılarak tır yerinden kaldırıldı ve yola koyuldu. Ortalama 9 saat boyunca kapalı olan yolun tek şeridi de tırın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.