Rize'de "Minik 112 Projesi" Çalışmaları

Rize'de, ilköğretim çağındaki öğrencilerin, 112 acil ve ambulans sistemleri konusunda duyarlılıklarını, bilgi seviyelerini arttırmak amacıyla "Minik 112 Projesi" kapsamında eğitimler veriliyor.

Rize İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi tarafından, öğrencilerin "112 acil ve ambulans sistemleri konusunda duyarlılıklarını, bilgi seviyelerini arttırmak, kaza, hastalık, yaralanma durumlarında 112'ye nasıl ulaşacakları kavramının öğretilmesi ve 112 acil yardım bilincinin oluşturulması" gibi konularda eğitimler veriliyor.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, yaptığı açıklamada, Minik 112 Projesi kapsamında eğitimlerin devam ettiğini belirtti.

112 çağrı sisteminin daha doğru kullanılacağına ve gereksiz çağrıların azalacağına inandığını ifade eden Tepe, "İlköğretim öğrencilerine verilecek mesajların hayat boyu yol göstereceğini ve bu yaşta alınan mesajların da mutlaka karşılık bulacağını düşünüyorum." dedi.