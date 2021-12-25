Son dakika haberi | Rize'de karı koca evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

RİZE (İHA) - Rize'de karı koca evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

RİZE - Rize'de akrabalarının ulaşmadığı karı koca evinde silahla vurulmuş bir şekilde ölü olarak bulundu.

Olay merkeze bağlı Camiönü Mahallesi akşam saatlerinde meydana geldi. Bir apartmanın 6. Katında oturan 68 yaşında ki Adem Özdemir ve 57 yaşında ki eşi Nebahat Özdemir'den haber alamayan yakınları polise başvurdu. Oturdukları daireye çıkarak çilingir ile kapıyı açan güvenlik güçleri çiftin evin oturma odasında hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede öldükleri anlaşılan çiftin tabanca ile vurulduğu tespit edildi. Yapılan incelmelerde ele geçirilen bulgulara göre Adem Özdemir'in eşi Nebahat Özdemir'i öldürdükten sonra intihar ettiğin düşünüldüğü öğrenildi.

Çiftin cenazeleri olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.