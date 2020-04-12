Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
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Süleyman Soylu, Rize, Yaşam

Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Rize'de bir vatandaş intihar etmeye kalkıştı. Polisler ise "İstifası kabul edilmedi" diyerek vatandaşı vazgeçirmeye çalıştı.

12.04.2020 23:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 23:52
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı

Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından çok sayıda destek mesajı sosyal medyada paylaşılırken Rize'de bir vatandaş intihar girişiminde bulundu.

"ŞEHİTLERİM BENİ ÇAĞIRIYOR"

İntihar girişiminde bulunan vatandaş aşağıda bulunan polislere "Allah aşkına çekil komiserim, şehitlerim beni çağırıyor." diye seslendi.

"KABUL EDİLMEDİ"

Vatandaşı vazgeçirmeye çalışan polisler ise Süleyman Soylu'nun istifa etmediğini belirterek "Öyle bir şey yok, kabul edilmedi." dedi.

Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı

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