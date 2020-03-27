Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
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Cumhuriyet Caddesi, Rize, 3. Sayfa, Güncel

Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu

Rize'de bir kadın, kalabalık caddede yürüdüğü sırada eski eşi tarafından başından vuruldu. Çevredekilerin büyük paniğe kapıldığı olay sonrası polis ekipleri silahı ateşleyen kişiyi kıskıvrak yakaladı.

27.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:00
Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu

Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.

Rize'nin göbeğindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir dükkandan çıkan H.K. boşandığı eşi A.R.H. tarafından silahla vuruldu. Sokak ortasında silahla vurularak ağır şekilde yaralanan kadın olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Eski eşini silahla vurarak ağır şekilde yaralayan A.R.H. ise kaçmaya çalışırken, olay yerindeki polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu

Haberin Videosu:

Kadını başından vurdu: Rize'de sokak ortasında cinayet

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Haber Yorumları (4)
NAFAKA: ömür boyu nafaka ödemekten kurtulmak için mi yapıyorlar bunu anlamıyorum. . sonumuz hiç iyi değil.
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KAW: iktidar simdiye kadar kadina siddet meselesini cozmedi. . cozemedi demiyorum. . cozmedi
Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
ŞİRİN YILMAZ: Yazıklar olsun bu nasıl viçdansızlıktır
Cevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır
HA: hani rizede karantina vardı herkes yolda
Cevap Yaz 6 11 Yayından Kaldır
500
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