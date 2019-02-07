Reytinglerde Geride Kalan Muhteşem İkili, Final Yapıyor!

Başrollerinde Kerem Bürsin, İbrahim Çelikkol, Öykü Karayel ve Özge Gürel gibi oyuncuların yer aldığı Muhteşem İkili için Kanal D, final kararı aldı.

TRANSFERLERE RAĞMEN REYTİNGLERE YENİK DÜŞTÜ

Kanal D'den alınan flaş bir kararla TMC Film imzalı 'Muhteşem İkili' dizisinin sevenlerine üzücü haber geldi. Gün değişikliğine ve yapılan transferlere rağmen reytinglere yenik düşen 'Muhteşem İkili' dizisi haftaya son kez seyirciyle buluşacak.

12'İNCİ BÖLÜMLE EKRANA VEDA EDECEK

Yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda M.Çağatay Tosun'un oturduğu dizi, önümüzdeki hafta 12. bölümüyle izleyicisiyle son kez buluşacak.