Reyting rekortmeni dizi Kadın'ın 67. bölüm fragmanı yayınlandı

09.10.2019 00:54

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisinin yayınlanan nefes kesen son bölümünün ardından 67. bölüm fragmanı diziseverlerin beğenisine sunuldu.

KADIN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hatice'nin ölüm haberini alan herkes darmadağın olur. Tepkisini en çok belli eden kişi ise hayattaki en sevdiği insana veda etmek zorunda kalan Şirin'dir. Hiçbir zaman olmadığı kadar kendini çaresiz hisseden Şirin, annesine bugüne kadar yaptıkları için büyük bir pişmanlık içindedir.

Kırmızı ışıkta geçtiği için tüm hatanın kendisinde olduğunu düşünen Arif, büyük bir vicdan azabı yaşamaktadır. Bahar ise bunun bir kaza olduğunun bilincindedir ve Arif'in kendisini daha fazla üzmesini istemez. Tüm olaylardan sonra aldığı bir karar ise herkeste şok etkisi yaratacaktır.

Annesinin ölümünden sonra adeta küçük bir kız çocuğuna dönüşen Şirin'i bu acı iyi bir insan mı, yoksa daha kötü bir insan mı yapacak? Enver, Hatice'yi bu kadar çok severken, onun yokluğuna alışabilecek mi? Arif yaşadığı vicdan azabından kurtulabilecek mi?