Reyting rekortmeni Arka Sokaklar'a iki sürpriz transfer! Kadrosunu güçlendiriyor

01.10.2019 14:30

Yayınlandığı gün reytinglerde zirveyi kimseye kaptırmayan Arka Sokaklar kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Her sezon farklı oyuncuların dahil olduğu diziye, bu sezon iki isim daha katıldı.

İKİ YENİ OYUNCU

İki yeni karakterin konuk oyuncu olarak kadroya dahil olduğu dizide Ayçe Abana, Jennifer'ın (Casandra Loveless) teyzesi Rebecca'ya hayat verirken; Mesut Özkeçeci ise esrarengiz, ünlü ve zengin iş insanı Nadir Alaca olarak izleyici karşısına çıkacak.

AYÇA ABANA KİMDİR?

Kanal D ekranlarında 14. sezonuyla devam eden Arka Sokaklar'a dahil olan Ayça Abana, Hayat Bilgisi, Unutma Beni ve Elvade Rumeli gibi yapımlarda yer almıştır. Başarılı oyuncu, 1971 Karşıyaka, İzmir doğumludur.

MESUT ÖZKEÇECİ KİMDİR?

Başarılı oyuncu, tiyatrocu Mesut Özkeçeci İstanbul Üniversitesinden mezun olmuştur. Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Muhteşem Yüzyıl, Htr2b Dönüşüm, Aramızda Kalsın, Kaçak, Filinta ve Güllerin Savaşı gibi dizi ve sinema filmlerinde rol almıştır.