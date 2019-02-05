Reynmen'den Klibinin Çalıntı Olduğu İddialarına Yalanlama
'Derdim Olsun' parçasıyla 10 günde 70 milyon izlenen Reynmen, klibinin çalıntı olduğu iddialarına cevap verdi. Ünlü fenomen klibini, söz konusu kısa filmden esinlenerek çektiğini söyledi.
YouTube'da 3 milyon 700 bin kişi tarafından takip edilen Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'ın, rekor üzerine rekor kıran 'Derdim Olsun' şarkısının klibinin çalıntı olduğu iddia edilmişti.
İDDİALARA CEVAP VERDİ
Ünlü fenomen 'Derdim Olsun' klibinin 'Mahna Mahna Killer' kısa filminden çalıntı olduğu iddialarınasosyal medya hesabından cevap verdi.
"BEĞENDİĞİM İÇİN KLİBİMDE KULLANMAK İSTEDİM"
Reynmen, "Hikaye kısa filme göre şekillenmedi, varolan bir hikaye sizin kısa filmdeki kamera açılarıyla daha güzel hale getirilmeye çalışıldı. Beğendiğim için klibimde kullanmak istedim" dedi. Ünlü fenomen, açıklama yaptıktan sonra söylentiyi çıkaranlara, "Evet çaldım" diyerek esprili bir dille göndermede bulundu.
YORUMLAR (2)
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NERDE BOŞ BEELEŞ ADAM VAR ÜNLÜ OLDU NASIL ÜLKEYSECevap Yaz 21 1 Yayından Kaldır
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EYY REYMAN SEN KİMSİN YAAVV!Cevap Yaz 23 Yayından Kaldır