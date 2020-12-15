Reyhanlı'nın sembol sinemasında yangın
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Reyhanlı'nın sembol sinemasında yangın

15.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:52
Reyhanlı'nın sembol sinemasında yangın

HATAY Reyhanlı'da, ilçenin simgelerinden, 50 yıllık sinemanın çatısında yangın çıktı.

HATAY Reyhanlı'da, ilçenin simgelerinden, 50 yıllık sinemanın çatısında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İlçeye bağlı Fidanlık Mahallesi'nde yaklaşık 50 yıl önce hizmete giren ve senelerdir kapalı olan simge yerlerden sinemanın çatısında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalleli, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen polisler, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmaları başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


Reyhanlı'nın sembol sinemasında yangın
Reyhanlı'nın sembol sinemasında yangın
Reyhanlı'nın sembol sinemasında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 12:55:44. #1.15#
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