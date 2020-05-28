Reyhanlı'daki patlamada hem işini hem de sağlığını kaybetmişti...7 yıllık hayali gerçek oldu Reyhanlı'daki patlamada hem işini hem de sağlığını kaybetmişti.

Reyhanlı'daki patlamada hem işini hem de sağlığını kaybetmişti...7 yıllık hayali gerçek oldu

Reyhanlı'da 7 yıl önce düzenlenen bombalı saldırıda işini ve sağlığını kaybeden 54 yaşındaki Hüseyin Şanverdi, akülü tekerlekli sandalyesine hayaline kavuştu

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 7 yıl önce düzenlenen bombalı saldırıda işini ve sağlığını kaybeden 54 yaşındaki Hüseyin Şanverdi akülü tekerlekli sandalye hayaline kavuştu.

52 kişinin hayatını kaybetiği bombalı saldırı sırasında dükkanı yanan Hüseyin Şanverdi, tansiyonu bir anda yükselince kısmı felç geçirdi. O tarihten bu yana evden dışarı çıkamayan 6 çocuk babası Şanverdi, tek hayalinin akülü tekerlekli sandalye olduğunu söyleyip hayırseverlerden yardım istemişti.

İhlas Haber Ajansı'nın servis ettiği haberin ardından bir hayırsever tarafından temin edilen akülü tekerlekli sandalye, Hüseyin Şanverdi'ye teslim edildi.

Hayali olan akülü tekerlekli sandalyeye binmenin sevincini yaşayan Şanverdi, "Allah bu arabayı gönderenlerden razı olsun. Beni çok sevindirdiniz çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA