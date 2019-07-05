Reyhanlı'daki bomba yüklü aracın patlaması, akıllara 2013 yılındaki saldırıyı getirdi

Hatay Reyhanlı'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre bomba yüklü araç infilak etti. Bu patlama, 11 Mayıs 2013'te yine Reyhanlı'da düzenlenen çifte saldırıyı hatırlattı. Bugünkü patlamada 3 kişi öldüğü bilgisine ulaşılırken, 2013'teki patlamada 52 kişi hayatını kaybetmişti.

2013'TEKİ SALDIRI

11 Mayıs Cumartesi günü öğle saatlerinde iki bomba yüklü araçtan biri belediye binasında, diğeri de postane binasının yakınlarında infilak etmişti. Saldırıda 5'i çocuk 52 kişi hayatını kaybetmişti, 155 kişi de yaralanmıştı. Çifte saldırıda 169 iş yeri, 16 apartman, 63 daire ve 62 araç hasar görmüştü.

Saldırıyla ilgili 15'i tutuklu 33 sanığa dava açıldı. Ayrıca olaydan üç yıl sonra kamu görevlilerine görevi kötüye kullanma suçlamasıyla davası açıldı. Polisler hakkında açılan bu dava, yine polisler hakkında aynı suçlamayla süren Hatay 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davayla birleştirildi. Bu dava sürüyor.

Ana davayla ilgili, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesiyle görevli Savcı Özcan Şişman tarafından hazırlanıp mahkemeye gönderilen 110 sayfalık iddianamede, 15'i tutuklu, 11'i tutuksuz, 7'si firari 33 sanık; 5'i çocuk 52 kişiyi öldürmek, 130 kişiyi öldürmeye teşebbüs, 25 kişiyi yaralamakla suçlandı.

Eylemi planladığı öne sürülen Mihraç Ural, saldırıyı düzenlediği ileri sürülen Nasır Eskiocak ile birlikte 9'u tutuklu, 7'si firari, 2'si tutuksuz 17 sanık hakkında 53'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 3 bin 597'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

155 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 33 sanığın yargılandığı ana dava geçen yıl sonuçlandı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, dokuz sanığa 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 bin 32'şer yıl hapis cezası verdi. Aralarında Mihraç Ural'ın da bulunduğu sekiz firari sanığın dosyaları ise ayrıldı.

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, Suriye'nin Lazkiye kentinde gerçekleştirilen MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti. 52 vatandaşın hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yusuf Nazik'in cezası belli oldu.

Saldırının planlayıcılarından Yusuf Nazik, MİT operasyonuyla geçtiğimiz aylarda Suriye'den Türkiye'ye getirilmişti. Mahkeme, Yusuf Nazik'i, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak"tan 1 kez, 5'i çocuk 52 kişiyi öldürmek suçundan da 52 kez olmak üzere toplamda 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Nazik hakkında ayrıca 28'i çocuk 130 kişiyi öldürmeye teşebbüsten 3 bin 900 yıl, terör faaliyeti kapsamında izinsiz patlayıcı bulundurmaktan 16 yıl, 2 kişinin duyu organı kaybına neden olan yaralamadan 36 yıl, bir kadını çocuk düşürmesine yol açan yaralamadan 20 yıl 3 ay, 3 kişiyi yaralamadan 20 yıl 3 ay, 20 kişiye yönelik basit yaralamadan 45 yıl, mala zarar vermekten bin 206 yıl, kamu malı niteliğindeki Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü, Belediye, PTT ve noter binalarına zarar vermekten 48 yıl ve "silahlı terör örgütü THKP/C Acilciler'e üyelik" iddiasıyla 15 yıl olmak üzere toplam 5 bin 306 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

2019'DAKİ SALDIRI

Bugün saat 13.00 sıralarında, Reyhanlı Kaymakamlığının yaklaşık 750 metre yakınında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kenarında park halinde bulunan bomba yüklü otomobilde patlama meydana geldi. Patlamaya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Suriyeli 3 kişi ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre üçü de ölmüş. İncelemeler yapılıyor, kimlik tespitleri yapılmış, bunun arkasında ne var ne yok arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor. Şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde"