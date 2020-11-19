Reyhanlı'da uyuşturucu operasyonu
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Reyhanlı'da uyuşturucu operasyonu

19.11.2020 14:31 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:35
Reyhanlı'da uyuşturucu operasyonu

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 218 kilo 850 gram esrar ile 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 218 kilo 850 gram esrar ile 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. 

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yaptıkları operasyonda Varışlı Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 218 kilo 850 gram esrar ile 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Yabancı uyruklu Z.H. ve M.E.H. gözaltına alındı.


Reyhanlı'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU

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