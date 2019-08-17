Reyhanlı'da mezarların tahrip edilmesi

17.08.2019 12:03

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki mezarlıkta bulunan çok sayıda mezarın tahrip edilmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Gültepe Mahallesi'ndeki asri mezarlıkta meydana gelen mezar taşlarının kırılması olayıyla ilgili emniyet güçlerinin 6 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki mezarlıktaki bulunan çok sayıda mezar 15 Ağustos'ta tahrip edilmişti.

Kaynak: AA