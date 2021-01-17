Reyhanlı Barajı, Amik Ovası'nı taşkınlardan koruyacak

HATAY'da 3 Ekim 2020'de açılan Reyhanlı Barajı, bereketli topraklara sahip Amik Ovası'nı hem taşkınlardan koruyacak ve hem de arazilere can suyu olacak.

Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Şemseddin Cünedioğlu, Reyhanlı Barajı'nın 480 milyon metreküp su tutma hacmine sahip olduğunu ve Amik Ovası'nda yer alan Reyhanlı, Kumlu, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde toplam 960 bin dekar alanın sulanmasını sağlayacağını belirtti. Barajın, Amik Ovası'ndaki ekili ve boş arazileri taşkınlardan da kurtaracağını dile getiren Cünedioğlu, "Reyhanlı Barajı 11 kilometre uzunluğunda, 28 metre yüksekliğinde gövdeye sahiptir. 480 milyon metreküp su tutacak kapasiteye sahip olan baraj, ovadaki arazilerin sulanmasında kullanılacağı gibi bölgeyi taşkınlardan da koruyacaktır" dedi.Afrin Çayı üzerinde kurulan Davutlar Regülatörü'nün Tahtaköprü Barajı'ndan gelecek su ile de barajın besleneceğini kaydeden Cünedioğlu, Reyhanlı Barajı ile Amik Ovası'nda 600 bin dekar, Kırıkhan ve Hassa bölgesinde de 360 bin dekar olmak üzere toplam 960 bin dekar alanın sulanacağını kaydetti. Cünedioğlu, barajın yapılmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU