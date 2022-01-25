Restoranda birlikte yemek yediği akrabasını tüfekle öldürdü - Haberler
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Restoranda birlikte yemek yediği akrabasını tüfekle öldürdü

Restoranda birlikte yemek yediği akrabasını tüfekle öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner - Haberler | Güncel

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Y.S., birlikte restoranda yemek yediği akrabası M.S.'yi çıkan tartışmada tüfekle vurarak öldürdü.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Y.S., birlikte restoranda yemek yediği akrabası M.S.'yi çıkan tartışmada tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. Şanlıurfa'dan ilçeye gezmeye gelen Y.S. ve akrabası M.S., yemek için restorana gitti. Yemek yedikten sonra Y.S. ile M.S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine park halindeki aracından av tüfeğini alan Y.S., restorana dönüp M.S.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar M.S.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.S. hayatını kaybetti.Olayın ardından kaçan Y.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner - Son Dakika Haberleri

Yemek Tarifi, Güncel, Haber

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