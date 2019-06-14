Otomobilde akılalmaz düzenek! 9. kez yakalanan sürücüye rekor ceza
Kırıkkale'de, otomobiline 5 litrelik bidondan yaptığı düzenekle alkol alan sürücünün ehliyetine, 9. kez alkollü araç kullanmaktan 2049 yılına kadar el konuldu. Otomobili otoparka çekilen sürücüye, 14 bin lira da para cezası uygulandı.
Kırıkkale'de, ihbar üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü B.S., 3,44 promil alkollü çıktı. 5 litrelik bidondan yaptığı özel düzenekle seyir halindeyken alkol aldığı belirlenen ve 9'uncu kez alkollü araç kullanırken yakalanan Besim S.'nin ehliyetine, 2049 yılına kadar el konuldu.
Akşam saatlerinde kent girişinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı yapılan 06 FS 3761 plakalı otomobili, Bölge Trafik İstasyonu önünde durdurdu. Otomobilin sürücüsü Besim S.'nin yapılan kontrolünde 3,44 promil alkollü olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada ise görevlileri şaşkına çeviren düzenek bulundu. İçinde rakı olan ve 5 litrelik temizlik malzemesi bidonundan yapılan özel düzenek ele geçirildi. B.S.'nin, otomobille seyir halindeyken bu düzenekten alkol aldığı belirlendi. Sürücünün, rakıyı da kendisinin hazırladığı öğrenildi.
9 KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI
Besim S.'nin trafik ihlali konusunda sicili ise kabarık çıktı. Alkollü araç kullanırken 9'uncu kez yakalanan Besim S.'nin, sürücü belgesine 2049 yılına kadar el konulurken, 14 bin lira para cezası uygulandı. Sürücünün aracı da otoparka çekildi.
-
Bu vatandaşa arabaya yolcu olarakta binmeme cezasıda verilmesi lazım.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
9-10-11-12. . . . . . . . rakamların sonu yok suç işlemekte. . . . Önemli olan bir basamak dahi atlatmayacak ceza vermek. . . . Sayı saymakla uslanmadığı belli. . . yinede uslanmaz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
tr ne olacak cezami var adam cezdan kormuyorki yapiyor yapin almanya gibi cezalari gorun bir erkek cikip icip kulaniyormu hicCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ALKOL ÜN HER TÜRLÜ HAMMADDESİNİN ALIM SATIMI SERBEST . ALKOL YAPIP KULLANINCA YASAK ÖYLEMİ. MAALESEF BALIĞI BASTAN KOKUT ONDAN SONRA KUYRUĞUNU YEME DE. ÖNCELIKLE BUNUN HAMMADDESİNİN ALIM SATIMINI YASAKLA Kİ BİRDE CAYDIRICI CEZA İLE. SONRA BAK SEN KULLANAN OLUYOR MU. MAALESEF Kİ BİZDE CEZALAR VE YAPTIRIMLAR SONRADAN GELİYOR. BUDA AYRI BİR KONU. BURASI YENİ TÜRKİYE OLDUĞUNA GÖRE BÖYLE SAÇMALIKLAR DA HARİKA BİR BULUŞ YARATIR İŞTE EN GÜZEL İCAD ÖRNEĞİ. BUNLARIN YASAKLANMASI İÇİN SUÇ İŞLEMEK GERECevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
İstediği kadar para cezası verilsin istediği kadar ehliyetine el konulsun bir önemi yok. Çünkü adamın mal varlığı yoksa hiç bir şekilde tahsili mümkün değil. Yine yakalanana kadar ehliyetsiz araç kullanmaya devam edecektir. 9. kez alkollü araç kullanan kişi ABD de olsa doğrudan hapse atılırdı. Yarın birilerinin trafikte ölümüne sebep olacak kasıt yok diye yine hapis yatmayacak.Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır