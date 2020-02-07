: Rejim güçleri, TSK gözlem noktasının bulunduğu Serakib ilçesini ele geçirdi

07.02.2020 00:34 | Son Güncelleme: 07.02.2020 00:51

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güneyi ve güneydoğusunda karadan ilerlemeye devam ediyor.

Muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar ile rejim güçleri arasında uzun süren şiddetli çatışmaların ardından, Rusya'nın hava desteğiyle Serakib ilçe merkezi, Esed güçlerince ele geçirildi. Serakib, Türkiye'nin Rusya'yla anlaşmalı olarak kurduğu gözlem noktalarının bulunduğu kent olarak kritik bir öneme sahip.

Rejim güçleri, İdlib'in güneydoğusundaki Serakib ilçesini merkezini kuşatmaya almıştı.

SERAKİPB KRİTİK ÖNEME SAHİP

İlçede yaşayan 170 bin civarında sivil, rejim ve destekçilerinin Kasım 2019'dan bu yana düzenlediği saldırılar neticesinde göç etti. İdlib'in güneydoğusunda, il merkezine 16 kilometre mesafede yer alan ilçe, İdlib'e açılan kapı olarak biliniyor. Halep-İdlib-Hama-Humus-Şam üzerinden Ürdün'e kadar uzanan M5 karayolu ve Halep-İdlib-Lazkiye illerini bağlayan M4 karayolunun ilçeden geçmesiyle de stratejik önemini artırıyor.

İDLİB REJİMİN EN YOĞUN HEDEF ALDIĞI BÖLGE

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi konumunda bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu. Rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı bu 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi.

17 Eylül 2018'de varılan Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 677 bine ulaştı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin İdlib kentinde Rusya destekli rejim güçleri tarafından TSK'ya düzenlenen hain saldırılarda, 5'i asker 3'ü sivil personel olmak üzere 8 vatandaşımız şehit olmuştu. Olayın ardından Rusya ile düzenlenmesi planlanan ortak askeri devriye iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, saldırılara karşılık verildiği ve 30-35 civarında rejim askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu. Rusya ile ikili ilişkilerin gözden geçirileceği tartışmaları üzerine konuşan Erdoğan, "Rusya ile stratejik ortaklığımız devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu