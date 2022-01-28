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Refüje çıktığı otomobilinde uyuyakalan sürücü, ekipleri harekete geçirdi

Demirören Haber Ajansı, Gökhan Keskinci - Güncel
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Refüje çıktığı otomobilinde uyuyakalan sürücü, ekipleri harekete geçirdi

ADANA'da refüje çıkan otomobilin direksiyonunda hareketsiz yatan Veli Can K. (19), polisi alarma geçirdi.

ADANA'da refüje çıkan otomobilin direksiyonunda hareketsiz yatan Veli Can K. (19), polisi alarma geçirdi. Gelen ekipler, tüm çabalara karşın sürücü tepki vermeyince otomobilin kapısını özel aletlerle açtı. Ekiplerin müdahalesiyle kendisine gelen Veli Can K.'nin kaza yaptıktan sonra aracında uyuduğu anlaşıldı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Refüje çıkan 06 BUD 393 plakalı otomobilin direksiyonunda sürücüyü hareketsiz görenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, sürücünün kendisine gelmesi için kapısı kilitli otomobilin camına ve kaportasına vurdu.

Sürücü tepki vermeyince itfaiye ekipleri, otomobilin sağ arka kapısını özel bir aletle açtı, daha sonra içeriden sağ ön kapıyı açtı. Ekiplerin müdahale edince sürücü uyandı. Ekipler işlem yaparken bu kez arka koltuğa geçen sürücü, tekrar uyumak istedi. Herhangi bir sağlık sorununun olmadığı belirlenen sürücünün, kaza sonrası üşüyüp araca binince uyuyakaldığı belirlendi.

Veli Can K., telefona gelen mesajlara bakarken direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin refüje çıktığını söyledi.


Refüje çıktığı otomobilinde uyuyakalan sürücü, ekipleri harekete geçirdi

Refüje çıktığı otomobilinde uyuyakalan sürücü, ekipleri harekete geçirdi

Refüje çıktığı otomobilinde uyuyakalan sürücü, ekipleri harekete geçirdi

Refüje çıktığı otomobilinde uyuyakalan sürücü, ekipleri harekete geçirdi

Refüje çıktığı otomobilinde uyuyakalan sürücü, ekipleri harekete geçirdi

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Güncel

Veli Can, İtfaiye, Kaza, Güncel, Haber

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