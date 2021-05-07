Reflüye ne iyi gelir? Reflü belirtileri nelerdir?

Genellikle orta yaş grubunun sıkıntısı olan reflü, mide asidinin yemek borusuna ilerlemesiyle oluşmaktadır. Stres, düzensiz beslenme, aşırı alkol tüketimi ve aşırı baharat tüketimi gibi sebepleri olan reflü, günlük yaşam kalitesini oldukça kötü etkileyebilir. Son dönemde reflü rahatsızlığı yaşayan birçok kişi internetten reflüyle ilgi çözüm aramaktadır. Peki reflü nedir? Reflüye ne iyi gelir? Reflü belirtileri nelerdir?

Sindirim sistemi rahatsızlıkları arasında sıkça karşımıza çıkan reflü, yaşam kalitesini oldukça kötü yönde etkilemektedir. Reflü oluşumunda birçok etken bulunmaktadır ve dikkat edilmemesi halinde ciddi sorunlara sebep olmaktadır. Reflünün en çok rastlanan belirtisi göğüs ve mide bölgesindeki yanma hissidir. Reflü hakkında merak edilenleri haberimizde sizler için derledik.

REFLÜ NEDİR?

Reflü, yemek borusunun sonunda yer alan sfinkter kapağının artık görevini yerine getirememesi sonrasında mide asidi ve safranın mideden yemek borusuna kaçması sonrası meydana gelmesidir.

REFLÜ NEDENLERİ NELERDİR?

Reflünün oluşmasında çok etken bulunmaktadır. Reflü bazı yiyecek ve içeceklerin aşırı tüketimiyle sağlanabilmektedir. Bunlar sigara, alkol, baharatlar, çikolata, ekşi yiyecekler, aşırı yağlı yiyecekler, asitli içecekler, gazlı içeceklerdir. Hızlı yemek, yastıksız uyumak, aşırı kilo gibi etkenlerde reflü oluşumuna neden olabilir.

REFLÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Reflünün kesin teşhisi uzmanların yapacağı testler sonrasında karar verilebilir. Ancak vücudunuzun verdiği bazı tepkiler reflü belirtisi olabilir. Bunların en belirgini mide ya da yemek borusunda gerçekleşen yanma hissidir. Ancak mide asidinin ağıza gelmesi de en belirgin belirtilerdendir.

Reflünün sık görülen belirtileri;

Mide, yemek borusu ve boyunda görülen yanma hissi

Ağızda oluşan ekşime ve kötü tat

Yastıksız yatmada mide bulantısı ya da ağıza gelen sıvı

Kuru öksürük

Ağız kokusu

Geğirme isteği

Şişkinlik

Ses kısıklığı

REFLÜYE NE İYİ GELİR?

Reflünün tedavisi için öncelikle uzman tavsiyesi almanızı öneririz. Ancak evde uygulayacağınız basit yöntemler ile reflünün etkilerini azaltabilirsiniz. Öncelikle midenizi rahatsız edecek yiyeceklerden uzak durmalısınız. Asit içeren alkol, gazoz, kola, limonata gibi içeceklerin yanı sıra aşırı baharatlı, aşırı yağlı ve hazır yiyeceklerden uzak durmalısınız. Su tüketimini arttırmanız reflüye karşı fayda sağlayacaktır. Sigara tüketiyorsanız mutlaka azaltmanız gerekmektedir. Yastıksız uyuma reflüyü tetikleyeceği için en az 30 cm yükseklik yaratacak yastık kullanmanız uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Yine reflüye karşı yemeklerdeki porsiyonların küçültülmesi ve varsa fazla kilolardan kurtulmak fayda sağlayacaktır. Reflüye karşı mutlaka beslenmenize dikkat etmeniz gerekmektedir. Düzenli beslenme reflü belirtilerinin azalmasındaki en önemli noktalardandır. Aşırı sıcak ve aşırı soğuk yiyeceklerin tüketilmesi de reflü yanmalarının artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle aşırı sıcak ve soğuk yiyeceklerin tüketiminden uzak durmalısınız. Bunların dışında bazı doğal besinlerin tüketimi midenizde gerçekleşen yanma hissine yardımcı olabilir.

Muz

Lif bakımından zengin muz, günde 1-2 defa tüketilmesi halinde reflüye karşı etkili olacaktır.

Elma

Tıpkı muz gibi lif bakımından zengin olan elmayı, isterseniz meyve olarak yiyebilir, isterseniz de aktardan alacağınız çayı ile her gün tüketerek midenizi reflüden uzak tutabilirsiniz.

Zeytinyağı

Reflüye karşı en etkili yöntem olarak görülen zeytinyağı, uzun süre kullanımda oldukça faydalıdır. Her sabah kahvaltıdan önce içeceğiniz çeyrek çay bardağı zeytinyağı gün içerisinde yaşadığınız mide yanmalarının azalmasında etkili olacaktır. Zeytinyağının saf olması çok önemlidir.

Yulaf

Reflü rahatsızlıklarında uzmanlar tarafından önerilen yulaf, mide asitlerinin dengelenmesinde oldukça etkilidir. Her gün istenilen sıklıkla tüketilebilir.

Kereviz

Kerevizinde reflüye karşı etkili olduğu bilinmektedir. Yemeklerde kullanılabileceği gibi, sapı ve yapraklarını kaynatıp tüketmenizde reflünün etkilerinin azalmasında yardımcı olacaktır.