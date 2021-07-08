Reflü belirtileri nelerdir? Reflü nasıl anlaşılır?

Günümüzün en bilindir rahatsızlıkları arasında yer alan reflü hayat kalitesini oldukça olumsuz etkileyen sağlık problemleri arasında yer almaktadır. Genellikle yenilen ve içilen yiyeceklerin ağıza gelmesi gibi belirtileri bulunmaktadır. Reflü belirtileri son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Reflü ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Son dönemde mide rahatsızlıkları tüketilen yiyecek ve içecekle birlikte oldukça artış göstermekte. Hemen hemen herkesin yaşadığı mide rahatsızlıkları için alternatif yollar kullanılırken mide ilacı kullanımı oldukça artmış durumda. Her rahatsızlıkta olduğu gibi reflüde de erken teşhiş oldukça önemli. Son dönemin bilinen rahatsızlıkları arasında yer alan reflü ve reflü belirtileriyle ilgili birçok kişi araştırma yapmakta. Merak eden ve araştıranlar için reflü nedir ve belirtileri nelerdir?

REFLÜ NEDİR?

Reflü mide içerisindeki asit, safra, mukus ve yiyeceklerin yemek borusu veya yutağa kadar yükselmesi eylemidir. Mide kapakçığının görevini yapamamasından dolayı gerçekleşmektedir.

REFLÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Reflü genellikle ağızda oluşan acı tat, asitsi tat, genizde ya da yemek borusunda oluşan yanma hissi gibi belirtiler göstermektedir. Reflü'nün diğer belirtileri ise boğazda yumru hissi, asidin oluşturduğu tahribata bağlı olarak boğaz ağrısı, mide bulantısı, mide de yanma hissi, ses kısıklığı, kuru öksürük gibi görülmesinin yanı sıra ileri safhalarda kalp bölgesinde ağrı ve kalp ile ilgili problemlere yol açmaktadır. Reflünün en belirgin özelliklerinden biri yatar pozisyona geçildiğinde yanma ve ağıza gelen asit, acı tadının artış göstermesidir. Reflü rahatsızlığının bir diğer belirtisi ise ağız kokusudur. Mide kapakçığı tam anlamıyla sağlıklı bir hazım işlemi gerçekleştiremediğinden dolayı ve içerideki asidin oluşturduğu tahribata bağlı olarak ağız kokusuna sebep olmaktadır. Ayrıca tedavi edilmemesi durumunda kronik farenjitin en sık nedenlerinden biri reflü hastalığının olduğu bilinmektedir.

REFLÜ TANISI NASIL KONULUR?

Öncelikle bu belirtilerden bir kaç tanesini kendinizde gözlemliyorsanız mutlaka bir uzman tavsiyesi almanızı öneririz.

Bunun dışında Reflü tanısını uzman hekimler tarafından yapılan bir dizi test, Gastroskopi ve pHmetre ile ölçümlenmektedir. Tanı sonrası ilerleyen dönemlerde daha büyük problemlere yol açmaması için hızı bir şekilde tedaviye başlanmalıdır. Her metabolizmanın farklılık gösterdiği unutulmamalı ve reflü rahatsızlığınız varsa uzman tavsiyesi alınmadan ilaç kullanılmamalıdır.

REFLÜ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Reflü tedavisi için yaşam tarzında yapılması gereken mutlak değişiklikler vardır. Öncelikle alkol ve sigara tüketiminin bırakılması ya da minimuma indirilmesi en önemli noktadır. Mide asidini arttıracak limon suyu, kola, gazoz gibi içeceklerin tüketimi yapılmamalıdır. Yiyecek ve içeceklerde daha çok mideyi yormayacak acı ve baharat içermeyen yiyeceklerin tüketilmesi önerilmektedir. Daha çok lifli beslenmeye özen gösterilmelidir. Yine beslenmenin düzen içerisinde olması ve midenin boş kalmaması oldukça önemlidir. Sıvı alımının yemekle birlikte değil yemekten önce ya da sonra en az yarım saat ara ile alınması tavsiye edilmektedir. Yatmadan en az 2 saat önce yiyecek ve içecek tüketimi kesilmelidir. Reflü tedavisinde en önemli konulardan birisi de uyku pozisyonudur. Yatış pozisyonunuz ne olursa olsun mutlaka yüksek yastık kullanımı önerilmektedir. Bu özellikle gece artan reflü şikayetlerinin azalmasına yardımcı olacaktır.

REFLÜ RAHATSIZLIĞI OLANLARIN TÜKETMEMESİ ÖNERİLEN YİYECEKLER