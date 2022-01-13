Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde beyaz çaydan krem üretildi

RİZE İmparatorların çayı olarak anılan beyaz çay üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenleri tarafından krem üretildi.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren RTEÜ Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Mercantepe, araştırmalarının sonucunda beyaz çaydan krem ürettiklerini söyledi. Doç. Dr. Tolga Mercantepe, "Beyaz çayı krem çalışmalarımızda kullanmak istedik. 2,5 yıl önce yaptığımız çalışmalar sonucunda prototipimizi geliştirdik. Bir nebze de olsa ergonomisini geliştirdik ve kullanıma hazır hale getirdik. Bir kısmını makale olarak yayınladık. Bir kısmını da hayvan modeli çalışmalarıyla tamamladık. Bizim iddiamız beyaz çayın Rize endemik türlerin içeriğine uygun olduğu için ismini de 'CameliaRizensisBalm' koymaya karar verdik" dedi.

Beyaz çaydan üretilen yeni kremin yanık yaraları ve cilt yaralarında kullanılacağı gibi bir çok alanda da kullanabileceğini ifade eden Mercantepe "Kremi başta yanıklar olmak üzere cilt yaralarında ve cilt kırışıklıklarının tedavisinde kullanılmasını düşünüyoruz. Özellikle beyaz çayın içerisindeki kateşin gruplarında yoğun olduğundan dolayı kolajen seviyesini artırdığı için ciltte kozmetik olarak kullanmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Patent başvurusu yaptık"

Krem için patent başvurularını gerçekleştirdiklerini de hatırlatan Mercantepe "Biz ürünümüzle ilgili beyaz çay esanslı kremimizin patentini iki yıl önce ulusal ve uluslararası patent başvurularını yaptık. Şu an ilerleyiş süreçlerinde revizyonumuzu tamamladık. Yakın zamanda kabul gelmesini bekliyoruz. Patent işleri rutin olarak, yoğun ve meşakkatli bir yoldur. Bu çalışmamızı biz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde çalışmalarımızı yaptık. Benim projemde tek isimli yürütücü ben olsam da vektör yardımcılarımız Ali Bilgin hocamız. Başta da Adnan Yılmaz hocamız çay terapi komisyonu başkanımızdadır. Levent Tümkaya hocamız ve Atila Topçu hocalarımız ile beraber oluşturduğumuz bir çalışmadır. Bizim çalışmalarımız devam edecek. Bunu ticarileştirdikten sonra beyaz çayın faydalarını da kremlerimizde kullanmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kremin piyasaya nasıl sürüleceği ile ilgili karar aşamasındayız"

Kremin piyasaya sürülmesi için RTEÜ yönetimi tarafından bir karar alınacağını kaydeden Mercantepe "Birkaç uluslararası firmanın bize teklifleri bulundu. Ancak bu ürün RTEÜ'ne ait olduğu için yönetim kurulu ile alacağımız kararla ürünümüzü kendimiz mi üreteceğiz, en uygun haliyle satışları devredecek miyiz veya üçüncü bir firmaya mı ürettireceğiz önümüzdeki günlerde belirleyeceğiz. Bizim hayvan modelli deneylerimizde kremimizin özellikle 7. günde daha aktif olduğu, 14. güne kadar piyasadaki kremle hemen hemen aynı etkiyi sağladığı ve 28. günde de tamamen cilt dokusunun kendini restore ettiğini görüyoruz. Bizim ürünümüzün piyasadaki ürünlerden farkı doğal olması ve en önemlisi hızlı tepki göstermesi. 7. günde piyasadaki en iyi ürünlerle karşılaştırdığımız zaman 2-3 kat daha fazla koruma sağladığını görüyoruz" diye konuştu.

"Kanser tedavisinde beyaz çayın etkisini araştırıyoruz"

RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yılmaz ise "Uzun süreli bir çalışma. Çok kısa sürede böyle bir şey elde edilmesi mümkün değil. Deney hayvanlarında ilk başta bu çalışma yapıldı. Daha sonra yine çalışmanın laboratuvar kısmı da var. O kısmını biz Biyokimya dalı olarak yürütüyoruz. Sonuçta hepsi beraber bir bütün olarak bu krem geliştirildi. İnşallah daha ileriye doğru da projelerimiz var. Yine bizim sağlıkla ilgili çay ihtisaslaştırma ekibinin obezite ile ilgili projelerimiz var yine beyaz çayın kullanıldığı. Kanserde beyaz çayın etkisini şu an araştırmaya çalışıyoruz. Onunla ilgili bir çalışmamız var. İnşallah onları da çalışmalarımız ilerledikçe sizlerle paylaşacağız" dedi.