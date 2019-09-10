Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Süleyman Turan için taziye mesajı yayınladı

10.09.2019 14:55

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Komşularının polise haber vermesiyle bu sabah cansız bedenine ulaşılan oyuncunun 2 gün önce evinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Usta oyuncunun ölüm haberini alan Recep Tayyip Erdoğan ise taziye mesajı paylaştı.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Onlarca sinema filminde ve dizide rol alan Süleyman Turan'ın vefat haberi herkesi derinden üzdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Twitter hesabından Turan için şu mesajı yayınladı: "Bugün vefat haberini aldığımız kıymetli tiyatro ve sinema oyuncusu Süleyman Turan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

NE OLMUŞTU?

Sinema sanatçısı Süleyman Turan, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Süleyman Turan'ın kapıdaki gazeteleri almamasından şüphelenen komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla içeri girdi ve usta oyuncunun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan inceleme sonucu Süleyman Turan'ın iki gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜLEYMAN TURAN KİMDİR?

Gerçek adı Süleyman Başturan olan Yeşilçam'ın usta ismi 19 Kasım 1936'da İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Askerde gönüllü olarak katıldığı Türk Birliği ile Japonya'ya giden Turan, ilk sahne deneyimini Japonya'da Türk askerler arasında oynadığı bir piyesle yaşadı. Turan, bir süre Japonya'da kalarak bazı filmlerde figüran olarak rol aldıktan sonra İstanbul'a gelerek bir tiyatro oyunuyla sahneye çıktı.

Onlarca sinema filminde ve televizyon dizisindeki oyunculuğuyla hafızalara kazınan ve çeşitli ödüller alan sanatçı, Dönme Dolap, Baş Belası ve Sevgili Dayım filmlerinin de senaryolarına imza attı.