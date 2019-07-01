Rapçi, Ezhel'in gözaltına alındığı iddia edilen görüntüler yayıldı

Şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılandığı iki davada beraat eden 'Ezhel' lakaplı Sercan İpekçioğlu, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu kullanmak suçundan üçüncü kez hakim çıktı ve 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ezhel'in cezası ise 5 yıl süreyle ertelendi. Ancak dün İzmir'de konser veren şarkıcı, havalimanında gözaltına alındığı iddia edildi.

"BEN BİR ŞEY YAPMADIM"

Rap piyasasının en iyisi aralarında gösterilen Ezhel, İzmir konseri sonrasında Havalimanında gözaltına alındığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Son sözü "Ben bir şey yapmadım" olan Ezhel polislere karşı koymaya çalıştı. Ünlü rapçinin neden tutuklandığı ise henüz bilinmiyor.