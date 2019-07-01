Rapçi, Ezhel'in gözaltına alındığı iddia edilen görüntüler yayıldı
Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği suçlamasıyla 1 yıl hapis cezası alan rapçi Ezhel, dün İzmir konseri sonrası havalimanında yaka paça gözaltına alındı. Şarkıcının neden gözaltına alındığı ise henüz bilinmiyor.
Şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılandığı iki davada beraat eden 'Ezhel' lakaplı Sercan İpekçioğlu, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu kullanmak suçundan üçüncü kez hakim çıktı ve 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ezhel'in cezası ise 5 yıl süreyle ertelendi. Ancak dün İzmir'de konser veren şarkıcı, havalimanında gözaltına alındığı iddia edildi.
"BEN BİR ŞEY YAPMADIM"
Rap piyasasının en iyisi aralarında gösterilen Ezhel, İzmir konseri sonrasında Havalimanında gözaltına alındığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Son sözü "Ben bir şey yapmadım" olan Ezhel polislere karşı koymaya çalıştı. Ünlü rapçinin neden tutuklandığı ise henüz bilinmiyor.
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belli tipinden her haltı kullandığı. atın içeriCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yemiştir bir haltCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çiftetelli yazık sana be agaCevap Yaz Yayından Kaldır
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adam muhalif diye heryerde gözaltı ve tutuklama yapıyorlar. yazık olmuş ezhel''eCevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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böyle korku psikolojisiyle gençliğin uyuşturucudan kurtulmasını değil aksine o tarafta yer almasını hatta savunmasına sebep olursunuz mücadele edilecekse gidip baronlarla edilsin gencecik Türkiyeyi tüm dünyada tanıtan insanlar değil. Ayrıca bi uyuşturucuyla mücadele verilecekse önce sigara denen 12 yaşında çocukların bile içtiği dünyanın en tehlikeli uyuşturucusu yasaklansın sigara satılan hiç bir ülke bana uyuşturucu ile mücadele hikayesi anlatmasın.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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