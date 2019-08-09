Rapçi Blueface'den şaşırtan itiraf: Son 6 ayda bin kadınla birlikte oldum

09.08.2019 15:23

Son zamanlarda yıldızı parlayan Amerikalı rap şarkıcısı Blueface, dün katıldığı Los Angleste yayın yapan bir radyo röportajında son altı ay içinde 1000 kadınla beraber olduğunu söyledi.

"BAZEN ÜÇ, BAZEN DE DÖRT KADINLA AYNI ANDA İLİŞKİYE GİRDİM"

Program sunucusunun 'Altı ay içinde nasıl bu kadar sayıda kadınla ilişki yaşayabildin?' sorusuna Blueface, bazen iki kadınla, bazen üç kadınla bazende dört kadınla aynı anda cinsel ilişkiye girdiğini söyleyerek cevap verdi.

İKİ KADINLA AYNI EVDE KALIYOR

Blueface, ayrıca çocuğunun annesi ve kız arkadaşı ile aynı evde yaşadıklarının ve ilişki yaşadığı her iki kadınında bu durumu doğal karşıladıklarını söyledi.