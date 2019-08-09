Rapçi Blueface'den şaşırtan itiraf: Son 6 ayda bin kadınla birlikte oldum

Rapçi Blueface'den şaşırtan itiraf: Son 6 ayda bin kadınla birlikte oldum

Amerikalı rap şarkıcısı Blueface, katıldığı radyo programında son altı ayda bin kadınla birlikte olduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı.

09.08.2019 15:23
Rapçi Blueface'den şaşırtan itiraf: Son 6 ayda bin kadınla birlikte oldum

Son zamanlarda yıldızı parlayan Amerikalı rap şarkıcısı Blueface, dün katıldığı Los Angleste yayın yapan bir radyo röportajında son altı ay içinde 1000 kadınla beraber olduğunu söyledi.

"BAZEN ÜÇ, BAZEN DE DÖRT KADINLA AYNI ANDA İLİŞKİYE GİRDİM"

Program sunucusunun 'Altı ay içinde nasıl bu kadar sayıda kadınla ilişki yaşayabildin?' sorusuna Blueface, bazen iki kadınla, bazen üç kadınla bazende dört kadınla aynı anda cinsel ilişkiye girdiğini söyleyerek cevap verdi.

İKİ KADINLA AYNI EVDE KALIYOR

Blueface, ayrıca çocuğunun annesi ve kız arkadaşı ile aynı evde yaşadıklarının ve ilişki yaşadığı her iki kadınında bu durumu doğal karşıladıklarını söyledi.

Rapçi Blueface'den şaşırtan itiraf: Son 6 ayda bin kadınla birlikte oldum
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YORUMLAR (14)

  • ATMASYON AVCISI:
    ufak at. . . 6 ay 180 gün eder bazen 2 kadın, bazen 3 kadın, bazen 4 kadın demiş. hergün 4 olsa 720 eder. . kesin kalan 280 i erkek. . .
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  • KAZANCI BEDİR:
    Senin Övünecek neyin var peki sen nesin önce kendine bak herkesi bir tutma
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  • HERKEZİ BİR TUTMA AKILLI,ZAVALLI...:
    Senin gibi düşünenleride İnşAllah hep öyleleri bulur sizi iyisi bulsa onunkinide karışlarsınız. . . Asıl zavallı sizin ti niyetiniz Zihniyetiniz. Allahta herkeze hak ettiğini versin inşAllah şu hayır mübarek gün beni çileden çıkarıyorsun. . . HERKESİDE BİR TUTMUYORUM SEN VE SENİN GİBİ ZAVALLI AKILLI OLDUĞUNU SANAN AKILCI İNSANLARA. . . Allah bildiği gibi yapsın sizi. . .
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  • ORÇUN:
    ORTALAMA GÜNDE 5 BUÇUK KADIN YAPAR, HELAL OLSUN BUDA BENİM GİBİ HIZLIYMIŞ. BENİM REKOR MAX GÜNDE 3 KADIN.
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  • DOBRA BEY ;:
    ya aslı her yorumda bir yanma var içinde be :) yoklukdamısın
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  • YARCAN:
    Bunun nesine gelecek kadınlar tipinemi?maymunun Allah ı.Para olmasa hela bile temizletmezler bu maymuna.
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