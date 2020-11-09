Rampage: Büyük Yıkım filmi konusu nedir? Rampage: Büyük Yıkım oyuncuları ve Rampage: Büyük Yıkım özeti!
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Rampage: Büyük Yıkım filmi konusu nedir? Rampage: Büyük Yıkım oyuncuları ve Rampage: Büyük Yıkım özeti!

09.11.2020 09:00 | Son Güncelleme: 09.11.2020 09:03
Rampage: Büyük Yıkım filmi konusu nedir? Rampage: Büyük Yıkım oyuncuları ve Rampage: Büyük Yıkım özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Rampage: Büyük Yıkım filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Rampage: Büyük Yıkım konusu, özeti ve Rampage: Büyük Yıkım oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Rampage: Büyük Yıkım filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Rampage: Büyük Yıkım filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Rampage: Büyük Yıkım filmini izleyecek olanların merak ettiği Rampage: Büyük Yıkım konusu nedir, Rampage: Büyük Yıkım oyuncuları kimler ve Rampage: Büyük Yıkım özeti gibi konuları inceliyoruz.

RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

İnsanları kendinden uzak tutan bir Primatolog olan Davis Okoye, doğumundan beri bakımıyla ilgilendiği oldukça zeki bir goril ile arasında inanılmaz bir bağ kurar. Oldukça nazik olan maymun, uygulanan yanlış bir deney sonucu korkunç bir canavara dönüşür. Konu ile ilgili araştırma yapıldıkça, benzer şekilde dönüştürülmüş birçok yırtıcı hayvan keşfedilir. Davis, küresel bir afetin oluşmasını engellemek, genetiği değiştirilmiş hayvanları kurtarmak için, gözden düşmüş bir genetik mühendisi ile birlikte harekete geçer.

Aynı isimli bir video oyunundan uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Brad Peyton oturuyor.

RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Brad Peyton

Oyuncular: Jeffrey Dean Morgan, Joe Manganiello, Dwayne Johnson, Malin Akerman, Naomie Harris

Slogan: Büyüğün de Büyüğü Var!

Tür: Macera, Aksiyon, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2017 (120 dk)

Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018 Cuma

Senaryo: Ryan Engle , Carlton Cuse

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