Murat Yıldırım'ın yeni dizisi "Ramo" oyuncu kadrosuyla iddialı!
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Murat Yıldırım'ın yeni dizisi "Ramo" oyuncu kadrosuyla iddialı!

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat vereceği Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Ramo'nun çekimlerinden ilk kareler yayınlandı.

27.11.2019 14:57 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:01
Murat Yıldırım'ın yeni dizisi

Senaryosunu 'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda 'ın oturduğu BKM'nin Show için hazırladığı yeni dizisi 'Ramo'nun kadrosu açıklandı.

Başarılı oyuncu 'ın 'Ramo' karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım'ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin çekimlerine geçtiğimiz haftalarda Adana'da başlandı.

Kaynak: Bültenler
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