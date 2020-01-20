'Ramo', ilk bölümüyle 2 gün içinde yaklaşık 4 milyon kez görüntülendi

20.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:06

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, BKM'nin yapımcılığını üstlendiği 'Ramo', 14 Ocak Salı akşamı ilk bölümüyle Show TV'de seyircilerle buluştu. Sürükleyici hikayesi, aksiyon ve aşk dolu sahneleriyle dikkat çeken dizi, sosyal medya mecrası Twitter Türkiye'de 10 saat, dünyada ise 6 saat TT listesinde kalarak en çok konuşulan dizi oldu.

Murat Yıldırım'ın başrolünde olduğu 'Ramo', Youtube'da da zirveye yerleşti. Dizinin ilk bölümü, resmi kanala yüklenmesinin ardından 2 gün içinde Trend Videolar listesinde 1'inci sıraya yerleşirken, yaklaşık 4 milyon görüntülenme rakamına ulaştı. Hala Trend Videolar listesinin ilk 10'unda yer alan dizi, büyük bir başarıya imza attı.

Kaynak: Bültenler