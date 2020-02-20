Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor
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Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor

Show Tv'de ekranlara gelen BKM imzalı Ramo dizisinin merakla beklenen 7. bölümü yayınlandı. Yeni bölümde bilinmeyen sırlar bir bir açığa çıkacak.

20.02.2020 00:02 | Son Güncelleme: 20.02.2020 00:12
Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor

Ramo dizisinin 7. yeni bölümü 25 Salı akşamı yayınlanacak. , , Görkem Sevindik, Yiğit Özşener, İlker Aksum ve İdil Fırat gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan dizinin her bölümü bir öncekinden daha aksiyon dolu ve heyecanlı geçiyor.

"BİZİM İÇİN BİR GELECEK YOK"

Ramo'nun Sibel'i öptüğü ve "Bu sana son dokunuşum Sibel. Bizim için bir gelecek yok" sözleriyle veda ettiği tanıtımda iki aşığın duygusal sahneleri ekrana gelirken Neco'nun Fatoş'un dizinde ağladığı anlar dikkat çekiyor.

"ADANA'YI ELE GEÇİRECEĞİZ"

Fatoş'un kimi vurduğu merak konusu olurken, Ramo'nun, "Hepsini öldürüp, Adana'yı ele geçireceğiz" sözleriyle savaşı başlattığı görülüyor. Çekilen silahların gerilim dolu anlara sahne olduğu tanıtım yeni bölüme duyulan heyecanı arttırıyor.

Ayrıca Yavuz Bey'in bir kızı olduğunu olduğu bu bölümde öğrenilecek. Ancak kızının hastalığının ne olduğu yeni bölümde ortaya çıkacak..


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: Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor
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