Rami'de açık havada sinema keyfi
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Rami'de açık havada sinema keyfi

Rami'de açık havada sinema keyfi
Habermetre - Haberler | Toplum

Eyüpsultan Belediyesi yaz etkinlikleri kapsamında ilçede her gün farklı noktalarda açık hava sinema gösterimleri düzenliyor.

Eyüpsultan Belediyesi yaz etkinlikleri kapsamında ilçede her gün farklı noktalarda açık hava sinema gösterimleri düzenliyor.

Bu kapsamda Rami Bir Nefes Parkı'nda, başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı "Bizim İçin Şampiyon" isimli film gösterildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in de katıldığı gösterimde Ramililer açık havada sinema izleyerek keyifli bir akşam yaşadılar.

Başkan Deniz Köken gösterim sonrasında vatandaşlarla ve çocuklarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Sinema gösterimi yapılan alanda çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı da yapıldı.

Kaynak: Habermetre

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