Ramazan ayının manevi coşkusu ceza infaz kurumlarında da yaşanıyor
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Ramazan ayının manevi coşkusu ceza infaz kurumlarında da yaşanıyor

Ramazan ayının manevi coşkusu ceza infaz kurumlarında da yaşanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklular, ramazan ayının ruhunu ve manevi coşkusunu kaldıkları cezaevlerinde yaşamaya devam ediyor.

Ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklular, ramazan ayının ruhunu ve manevi coşkusunu kaldıkları cezaevlerinde yaşamaya devam ediyor.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde bulunan hükümlüler ile yükümlülerin, ramazan ayını nasıl değerlendirdikleri ve kurumların ramazan münasebetiyle gerçekleştirdikleri hazırlık çalışmaları kamuoyuna sunuldu.

Ülkenin tamamında sevinçle karşılanan mübarek ramazan ayı, ceza infaz kurumlarında farklı bir heyecanla sürüyor. Kurum mutfaklarında başlayan sahur hazırlıkları, gerekli hijyen önlemleri altında tamamlanıyor. Ramazan'da gündüz saatleri ise dinginlik ve sakinlikle sürerken, kurum vaizleri tarafından düzenlenen manevi rehberlik etkinlikleri de devam ediyor. Gün ortasından itibaren başlayan iftar hazırlıkları ise kurum mutfaklarında görev yapan hükümlüler ve personel ile birlikte görev gayreti bilinciyle yapılıyor.

'İhtiyaç sahibi hükümlülere ve ailelerine ramazan kolisi yardımı'

Türk aile kültürünün ayrılmaz bir parçası olan yardımlaşma duygusunun yansıması olarak, denetimli serbestlik müdürlüklerinde gerçekleştirilen sosyal market uygulaması ile ihtiyaç sahibi yükümlülere ve ailelerine ramazan kolisi ve hediyeler veriliyor. Söz konusu bu sosyal destek uygulaması ceza infaz kurumlarında cezasını infaz etmekte olan hükümlüler için de uygulandığı belirtildi. - ANKARA

Ramazan ayının manevi coşkusu ceza infaz kurumlarında da yaşanıyor
Ramazan ayının manevi coşkusu ceza infaz kurumlarında da yaşanıyor
Ramazan ayının manevi coşkusu ceza infaz kurumlarında da yaşanıyor
Ramazan ayının manevi coşkusu ceza infaz kurumlarında da yaşanıyor
Ramazan ayının manevi coşkusu ceza infaz kurumlarında da yaşanıyor
Ramazan ayının manevi coşkusu ceza infaz kurumlarında da yaşanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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